Wer im Alter 2.000 Euro Rente beziehen will, muss im Arbeitsleben ein überdurchschnittlich hohes Gehalt haben. Welche Summe dafür nötig ist.

In der Theorie klingt es einfach: je höher Ihr Einkommen, desto höher Ihre Rentenbeiträge. Und je höher Ihre Rentenbeiträge, desto mehr Rentenpunkte sammeln Sie. Und das wiederum erhöht am Ende Ihre Rente.

In der Praxis ist es natürlich alles andere als einfach, ausreichend Geld zu verdienen. Schließlich wird nicht jeder Job so gut entlohnt, wie es die Tätigkeit eigentlich verdient hätte, Wirtschaftskrisen führen zu Arbeitslosigkeit oder die familiäre Situation macht eine Auszeit vom Beruf oder die Reduzierung der Arbeitszeit nötig.

2.000 Euro Rente: Was muss ich verdienen?

Wer 2.000 Euro Rente im Monat beziehen will, darf sich all das eher nicht leisten. Denn um auf diese Summe zu kommen, muss Ihr Gehalt über Jahrzehnte überdurchschnittlich hoch sein.

Um zu verstehen, warum das so ist, müssen Sie zunächst wissen, wie sich die Rente genau berechnet. Die Formel dafür lautet:

Monatliche Bruttorente = Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x aktueller Rentenwert x Rentenartfaktor

Der Rentenwert liegt seit Juli 2024 bundeseinheitlich bei 39,32 Euro. Der Zugangsfaktor und der Rentenartfaktor haben beide den Wert 1, wenn Sie nicht vorzeitig in Rente gehen und es sich bei der Rente um die normale Altersrente handelt.

Setzen Sie diese Werte und die gewünschten 2.000 Euro monatliche Bruttorente in die Gleichung ein, können Sie ermitteln, wie viele Rentenpunkte, auch Entgeltpunkte genannt, Sie in Ihrem Erwerbsleben angehäuft haben müssen: 50,8647.

Mithilfe dieser Zahlen wiederum können Sie berechnen, wie hoch Ihr Verdienst sein müsste, um am Ende bei 2.000 Euro Bruttomonatsrente herauszukommen. Wichtig ist zusätzlich aber noch die Zahl Ihrer Beitragsjahre. Denn klar ist: Je länger Sie insgesamt in die Rentenversicherung einzahlen, desto weniger Rentenpunkte müssen Sie in jedem einzelnen Jahr sammeln.

Dabei gilt: Entspricht Ihr Gehalt exakt dem Durchschnittsverdienst aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diesem Jahr, erhalten Sie genau einen Rentenpunkt dafür. Liegt es darüber oder darunter, steigt oder fällt die Zahl Ihrer Rentenpunkte entsprechend.

Wichtiges Rentenwissen: So berechnen Sie Ihre Rentenpunkte

2024 liegt das vorläufige Durchschnittsentgelt bei 3.780 Euro im Monat (45.358 Euro im Jahr). Verdienen Sie exakt so viel Geld, müssten Sie also – analog zu den oben errechneten Rentenpunkten – fast 51 Jahre in die Rentenkasse einzahlen. Das ist für die allermeisten nicht machbar.

Laut dem Rentenversicherungsbericht 2023 kamen männliche Rentner im Westen am 31. Dezember 2022 auf durchschnittlich 40,8 Beitragsjahre, Frauen lediglich auf 29,3. Im Osten zählten die Männer im Schnitt 44,3 Beitragsjahre, Frauen 41,8.

Um die "Lücke" zu den rechnerisch nötigen rund 51 Beitragsjahren zu schließen, müssten Sie mehr als einen Rentenpunkt pro Jahr sammeln. Und zwar so viele:

Männer im Westen: 1,2467 Rentenpunkte pro Jahr (50,8647 Rentenpunkte / 40,8 Beitragsjahre)

Frauen im Westen: 1,736 Rentenpunkte pro Jahr (50,8647 Rentenpunkte / 29,3 Beitragsjahre)

Männer im Osten: 1,1482 Rentenpunkte pro Jahr (50,8647 Rentenpunkte / 44,3 Beitragsjahre)

Frauen im Osten: 1,2169 Rentenpunkte pro Jahr (50,8647 Rentenpunkte / 41,8 Beitragsjahre)

Achtung Die Rechnung funktioniert zum Teil nur in der Theorie, da die höchstmöglichen Rentenpunkte pro Jahr im Zeitraum bis zum Jahr 2002 nur bei einer Spanne von 1,5 bis 1,9 lagen.

Ausgehend vom oben genannten Durchschnittsverdienst 2024 müssen Sie also folgendes Bruttogehalt beziehen, um bei 2.000 Euro Rente pro Monat herauszukommen:

Männer im Westen: 4.712,53 Euro (3.780 Euro x 1,2467 Rentenpunkte)

Frauen im Westen: 6.562,08 Euro (3.780 Euro x 1,736 Rentenpunkte)

Männer im Osten: 4.340,20 Euro (3.780 Euro x 1,1482 Rentenpunkte)

Frauen im Osten: 4.599,88 Euro (3.780 Euro x 1,2169 Rentenpunkte)

2.000 Euro Rente sind vergleichsweise viel

Sie sehen: 2.000 Euro Rente im Monat sind gar nicht so leicht zu erreichen. Laut Deutscher Rentenversicherung bekamen männliche Rentner Ende 2022 im Westen durchschnittlich 1.382 Euro im Monat ausgezahlt, Rentnerinnen lediglich 797 Euro. Im Osten erreichten Männer im Schnitt einen Rentenzahlbetrag von 1.356 Euro, Frauen von 1.135 Euro.

Mehr als 2.000 Euro Rente bekommen nur sehr wenige Bürger in Deutschland – der überwiegende Anteil von ihnen sind Männer. So erhielten Ende 2022 14,8 Prozent der Männer mehr als 2.000 Euro Rente im Monat, Frauen schafften das nur zu 1,6 Prozent.

Achtung: Von der Bruttorente gehen noch Beiträge zur Sozialversicherung ab. Auch Steuern müssen Sie zahlen, falls Sie mit Ihren Einkünften über dem Grundfreibetrag liegen. Lesen Sie hier, wie viel Steuern bei einer Rente von 2.000 Euro anfallen.

So bessern Sie Ihre Rente auf

Wer jetzt angesichts dieser Zahlen frustriert ist, sollte schnell aktiv werden und zusätzlich zur gesetzlichen Rente privat fürs Alter vorsorgen. Am besten funktioniert das, wenn Sie dem Aktienmarkt eine Chance geben.

Können Sie das Geld noch mindestens 15 Jahre für sich arbeiten lassen, empfiehlt sich ein weltweit streuender Aktien-ETF. Das sind Investmentfonds, die einen Index wie zum Beispiel den MSCI World eins zu eins nachbilden (mehr dazu lesen Sie hier).