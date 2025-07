Auf die direkte Frage, ob sie sich eine Erhöhung des Renteneintrittsalters vorstellen könne, sagte Bas am Freitagmorgen im ZDF: Sie sei "für alles offen". Sie ergänzte jedoch, dass sie gleichzeitig dafür sei, dass künftig auch Abgeordnete, Beamte und Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Lesen Sie hier, was die Einbeziehung von Beamten bedeuten würde.