Dass die Renten zum 1. Juli 2025 stärker steigen als die Inflation , klingt zunächst wie ein netter Bonus. Die Erhöhung von bundeseinheitlich 3,74 Prozent stellt nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums sicher, dass Rentnerinnen und Rentner an der Lohnentwicklung der Beschäftigten beteiligt werden. Doch die Sache hat einen Haken.

Die Rentenanpassung kann dazu führen, dass Sie erstmals in die Steuerpflicht rutschen und eine Steuererklärung abgeben müssen. Das liegt daran, dass jede Erhöhung der Rente voll steuerpflichtig ist – anders als der Rest Ihrer Rente, von der immer ein Teil steuerfrei bleibt. In diesem Jahr betrifft das schätzungsweise rund 73.000 Ruheständler.

So funktioniert die Rentenbesteuerung

Wie hoch dieser sogenannte Rentenfreibetrag für Sie ist, hängt von dem Jahr ab, in dem Sie in Rente gegangen sind. Dabei gilt: Je später der Renteneintritt, desto größer ist der Teil Ihrer Rente, den Sie versteuern müssen.

Sind Sie zum Beispiel 2022 in Rente gegangen, haben Sie einen Rentenfreibetrag von 18 Prozent, im Gegenzug beträgt der steuerpflichtige Anteil 82 Prozent. Den Betrag, der diesem prozentualen Rentenfreibetrag entspricht, müssen Sie dann bis zu Ihrem Lebensende nicht versteuern. Wer 2058 in Rente geht, soll seine Renteneinnahmen dann zu 100 Prozent versteuern müssen. Mehr zur Rentenbesteuerung lesen Sie in diesem Artikel.