Finanzen planen So behalten Sie Ihre Ausgaben im Griff

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 11.09.2025 - 07:58 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Ein älteres Paar plant sein Haushaltsbudget (Symbolbild): Wer sich am Anfang einen Plan macht, hat am Ende weniger Stress. (Quelle: Prostock-Studio/Thinkstock by Getty-Images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Begriff Budget ist zwar geläufig, aber was bedeutet er genau? In welchen Fachgebieten er verwendet wird und warum es gut ist, ein Budget zu haben.

Budgets scheint es überall zu geben. Der Rucksacktourist ist Low-Budget unterwegs, Ihre Chefin verwehrt Ihnen mit Verweis aufs Budget die Gehaltserhöhung und der Staat setzt sich selbst ein Budget, nennt es aber Haushalt. Gar nicht so leicht, da den Überblick zu behalten.

Welche Arten von Budgets es gibt, warum es sinnvoll ist, sich über sein privates Budget Gedanken zu machen, und woher das Wort eigentlich stammt – hier finden Sie Antworten.

Was ist ein Budget?

Am häufigsten wird der Begriff wohl verwendet, um einen verfügbaren Geldbetrag zu beschreiben. Der ergibt sich als Ergebnis aller erwarteten Einnahmen und Ausgaben. So könnten Sie sich zum Beispiel ein bestimmtes Budget für Ihren nächsten Urlaub setzen, nachdem Sie sich zuvor Ihr Gehalt, Ihre Lebenshaltungskosten und die voraussichtlichen Kosten der Reise angeschaut haben.

Aber nicht nur als Privatperson oder Privathaushalt können Sie über ein Budget verfügen, auch Unternehmen, Vereine oder der Staat arbeiten damit. Allerdings erfüllen die Budgets je nach Fachgebiet unterschiedliche Funktionen.

Budgets in Unternehmen

In Unternehmen ist es Aufgabe der Finanzplanung, in regelmäßigen Abständen ein Budget aufzustellen. Dabei schauen sich die Mitarbeiter der Finanzabteilung an, wie viel Kapital nötig ist, um die Unternehmensziele zu erfüllen, also zum Beispiel Güter zu produzieren oder Dienstleistungen zu erbringen, und wie viel Geld dadurch wiederum hereinkommt.

Durch diese Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen wird die sogenannte Ertragslage sichtbar. So soll sichergestellt werden, dass immer genug Geld vorhanden ist.

Das Budget dient in Unternehmen als interne Zielvorgabe – sowohl für bestimmte Ausgaben, die nicht überschritten werden dürfen, als auch für Erlöse, die mindestens erreicht werden sollen. Werden die Grenzen gerissen, nennt man das Budgetüberschreitung oder Budgetunterschreitung.

Budgets im öffentlichen Sektor

Auch im öffentlichen Sektor gibt es Budgetziele; dort nennt man sie allerdings Haushaltsgrundsätze. Schließlich heißt das Budget dort auch Haushalt oder Haushaltsplan. Wichtig dabei sind vor allem die Sparsamkeit und die Wirtschaftlichkeit. Sparsamkeit bedeutet in dem Fall, ein Ziel oder Ergebnis mit dem geringstmöglichen Mitteleinsatz zu erreichen. Wirtschaftlich ist das Ganze, wenn der Ertrag größer ist als der Aufwand.

Wozu ermittelt man ein Budget?