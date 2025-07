Gemeinschaftskonto im Ruhestand: So sparen Paare doppelt

Für Paare im Ruhestand ist ein Gemeinschaftskonto geeignet, auf das die Rente und andere Bezüge eingehen. Von diesem Konto werden die laufenden Ausgaben wie Miete und Telefonkosten bestritten. Es bietet Sparpotenziale und kann in verschiedenen Formen geführt werden. Sie behalten mit dem Gemeinschaftskonto den Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben.

Gemeinschaftskonto in zwei Varianten

Sparmöglichkeiten mit einem Gemeinschaftskonto

Mit einem Gemeinschaftskonto können Sie schneller mögliche Sparpotenziale erkennen, da Sie Ihre Ausgaben besser im Blick haben. Sparen können Sie auch, wenn Ihre Bank Kontoführungsgebühren erhebt. Die Gebühren fallen bei einem Gemeinschaftskonto nur einmal an.

Er beträgt 2025 für Eheleute 2.000 Euro. Steuern fallen nur für Beträge an, die den Pauschbetrag überschreiten. Denken Sie an den Freistellungsauftrag für Ihre Bank.

Was Sie bei einem Gemeinschaftskonto beachten sollten

Zahlt ein Ehepartner deutlich mehr Geld auf ein gemeinsames Konto oder in eine gemeinsame Anschaffung, kann das als Schenkung gelten. Innerhalb der Ehe liegt der Freibetrag jedoch bei 500.000 Euro, erst darüber hinaus wird Schenkungssteuer fällig. In den meisten Fällen bleibt ein solcher Vorgang also steuerfrei.