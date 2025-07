Das ruft jetzt die Finanzbranche auf den Plan: In einem gemeinsamen Positionspapier erhöhen mehr als 30 Digitalbanken, Broker und Vermögensverwalter den Druck auf die Politik. Ihre Botschaft: Es darf keine Zeit mehr verloren gehen – die Altersvorsorge in Deutschland braucht dringend ein Update. Die Federführung für einen Gesetzesentwurf liegt bei Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Branche will Altersvorsorgedepot für alle

Die Branche unterstützt die geplante Frühstart-Rente ausdrücklich, will sie aber moderner und renditestärker gestalten. Dafür bringt sie auch die alte Idee der Ampelkoalition eines steuerbegünstigten Altersvorsorgedepots für alle Deutschen wieder ins Spiel. Das Depot war als Reform für die bisherige Riester-Rente gedacht gewesen, aber an Streitigkeiten innerhalb der Regierung gescheitert. Lesen Sie hier, was ursprünglich geplant war.