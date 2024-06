Egal, ob ein Erasmus-Semester im Studium, eine „Work and Travel“-Reise nach der Schule oder eine berufliche Versetzung – längere Auslandsaufenthalte sind immer auch ein kleines Abenteuer. Und dazu passt gar nicht, sich mit so bürokratischen Fragen wie dem gesetzlichen Krankenversicherungsschutz beschäftigen zu müssen. Notwendig ist es trotzdem.

Denn je nachdem, in welchem Land Sie künftig leben, leistet die deutsche Krankenkasse weiter – oder eben nicht. Wir erklären, wann welcher Fall zutrifft und ob Sie die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Deutschland ruhen lassen können, wenn Sie ohnehin keine Leistungen mehr von ihr erhalten.

Wann zahlt meine deutsche Krankenversicherung auch im Ausland?

Grundsätzlich gilt: Geht es um einen Auslandsaufenthalt innerhalb der Europäischen Union, ist die Sache relativ unkompliziert. Denn egal, ob Sie längerfristig ins EU-Ausland ziehen oder sich dort nur vorübergehend aufhalten: Sie bleiben weiter in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung versichert und erhalten auch im Ausland Leistungen. Die Frage, ob Sie die Krankenversicherung ruhen lassen sollten, stellt sich also gar nicht.

Wann ruht die gesetzliche Krankenversicherung?

Gut zu wissen: Können Sie diese wegen einer Vorerkrankung oder aufgrund Ihres Alters nicht abschließen, sollten Sie die Ablehnung vor Reiseantritt an Ihre gesetzliche Krankenversicherung übermitteln. Diese kann dann für maximal sechs Wochen im Kalenderjahr die Kosten von unverzüglich nötigen Behandlungen übernehmen, auch wenn Sie sich in Staaten außerhalb der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz aufhalten.

Kann ich die gesetzliche Krankenversicherung beenden?

Ja. Wenn Sie länger im außereuropäischen Ausland verweilen, besteht die Möglichkeit, Ihre Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland zu beenden und anschließend keine Beiträge mehr zu zahlen. Problemlos ist das möglich, wenn Sie Ihren deutschen Wohnsitz abgemeldet haben. Denn dann sind Sie in Deutschland nicht mehr versicherungspflichtig.

Bleiben Sie trotz Auslandsaufenthalt weiter in Deutschland gemeldet, kann eine Abmeldung trotzdem möglich sein. Das gilt, wenn Sie nachweisen können, dass Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen Staat verlegt oder Sie sich anderweitig gegen Krankheit abgesichert haben (§ 190 Abs. 13 Nr. 2 SGB V).

Wie werde ich nach meiner Rückkehr wieder Mitglied in der GKV?

Da in Deutschland eine Pflicht zur Krankenversicherung besteht, ist die Wiederaufnahme in der gesetzlichen Krankenkasse in der Regel ohne Probleme möglich. Das gilt zumindest für alle Angestellten, die im Jahr weniger als 69.300 Euro brutto verdienen. Denn dann müssen Sie in eine gesetzliche Krankenkasse. Diese können Sie frei wählen. Wer mehr verdient, kann sich freiwillig gesetzlich oder privat versichern lassen.