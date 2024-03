Riester-Rente: Wann ist sie sinnvoll?

Auch Arbeitnehmern, die keinen Zugang zu einer betrieblichen Altersvorsorge haben, kann die Riester-Rente helfen, zusätzliche Rentenansprüche aufzubauen. Gleiches gilt für manche Selbstständige, die die staatliche Förderung nutzen können. So sind zum Beispiel Handwerker, Lehrkräfte, Hebammen und Künstler unmittelbar förderberechtigt, da sie in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind.

Riester-Rente – ja oder nein? Faustformel hilft

Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie haben 2023 30.000 Euro brutto verdient und haben drei Kinder, die ab 2008 geboren sind. Dann fließen bei voller Zulage bis Ende 2024 insgesamt 1.200 Euro in Ihren Riester-Vertrag. 1.075 Euro kamen vom Staat, da Sie neben der Grundzulage in Höhe von 175 Euro noch dreimal die Kinderzulage über 300 Euro erhalten haben. Da die Zulagen Ihren Eigenbeitrag senken, zahlen Sie selbst nur noch 125 Euro, um auf die nötigen 1.200 Euro zu kommen. Ihr Eigenbeitrag entspricht damit nur noch gut einem Zehntel der insgesamt eingezahlten Summe. Riestern lohnt sich in diesem Fall.