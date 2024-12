So wappnen Sie sich für die Vorabsteuer

Aktualisiert am 03.12.2024 - 13:17 Uhr

Aktualisiert am 03.12.2024 - 13:17 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Fondsanleger in Deutschland müssen Anfang Januar 2025 wieder mit der Vorabpauschale rechnen. So können Sie sich optimal darauf vorbereiten.

Im Januar werden Fondsanleger in Deutschland wieder mit der Vorabpauschale konfrontiert, einer fiktiven Steuer auf Erträge ihrer Investmentfonds. Diese Pauschale, die im Zuge der Investmentsteuerreform 2018 eingeführt wurde, betrifft alle Arten von Investmentfonds, unabhängig von ihrem Risikoprofil oder ihrer Anlagestrategie.

Worauf Besitzer von Fonds und ETFs jetzt achten sollten und wie Sie die vorab fällige Steuer ganz einfach selbst berechnen, erklären wir Ihnen in diesem Ratgeber.

Was ist die Vorabpauschale?

Um das zu vermeiden, können Fondsanleger eine einfache Faustregel anwenden: "Pro 10.000 Euro Fondsvolumen sollten sie Anfang 2025 46 Euro auf dem Verrechnungskonto haben. Denn höher wird die Vorabsteuer im Januar 2025 auf keinen Fall ausfallen", so Sulilatu. Besonderheit: Da bei Aktienfonds 30 Prozent der Erträge steuerfrei sind, reichen bei solchen Fonds 33 Euro pro 10.000 Euro Fondsvolumen. Mehr dazu, wie Fonds und ETFs versteuert werden, lesen Sie hier.

Vorabpauschale selbst berechnen

Zunächst ist die Vorabpauschale abhängig vom Basiszinssatz, den die Bundesbank für 2024 auf 2,29 Prozent festgelegt hat. Außerdem ist der Wert des Fonds zu Beginn und am Ende des Jahres sowie die Art des Fonds und die Höhe der Ausschüttung beziehungsweise Dividende für die Berechnung entscheidend.

Die genaue Berechnung der Steuer auf die Vorabpauschale erläutert "Finanztip" an einem Beispiel: Ein Sparer hat einen Fonds im Depot, der am 1.1.2024 10.000 Euro wert war und bis zum 31.12.2024 um 700 Euro auf 10.700 Euro im Wert gestiegen ist. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass der Sparer nicht Mitglied einer Kirche ist und daher keine Kirchensteuer anfällt.

In diesem Beispiel müssen Fondsbesitzer also Anfang 2025 Vorabsteuern in Höhe von 42,28 Euro zahlen. Nach oben genannter Faustregel wären sie mit einem Betrag von 46 Euro auf dem Verrechnungskonto auf der sicheren Seite. Hierin wäre auch eine etwaige Kirchensteuer berücksichtigt.