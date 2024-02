Aktualisiert am 05.02.2024 - 11:50 Uhr

Aktualisiert am 05.02.2024 - 11:50 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die meisten Steuerzahler müssen seit 2021 keinen Solidaritätszuschlag mehr an den Staat abführen. Doch wer muss den Soli weiterhin zahlen?

Um die Infrastruktur im Osten zu finanzieren, führte der Bund einst den Solidaritätszuschlag ein, kurz Soli – eine Abgabe, die sich an der Höhe der Einkommensteuer orientierte.

Was genau fordert Lindner?

Finanzminister Lindner reagierte mit diesem Vorschlag auf eine Forderung von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der Grünen-Politiker hatte vorgeschlagen, ein Sondervermögen einzuführen und die Unternehmenssteuer zu reformieren, um die Wirtschaft zu entlasten. "Auch ich sehe, dass wir in der Summe eine Unternehmensbesteuerung haben, die international nicht mehr wettbewerbsfähig und investitionsfreundlich genug ist", sagte Habeck der "Welt am Sonntag" dazu. "Genau deshalb sollten wir überlegen, wie wir zum Beispiel Steuererleichterungen, Steueranreize für Investitionen in der Perspektive finanzieren, um die Kräfte wirklich zu entfesseln."