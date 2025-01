Die Pflicht zur Veröffentlichung von Ad-hoc-Mitteilungen ist gesetzlich festgelegt. Um was genau handelt es sich bei diesen Meldungen? Ein Überblick.

"Ad hoc" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie "zu diesem Zweck" oder "hierfür". Die Börsensprache geht noch einen Schritt weiter und bringt Ad-hoc-Meldungen mit hoher Aktualität und Relevanz in Verbindung. Unternehmen müssen darin kursbeeinflussende Informationen bekannt geben. Bei uns erfahren Sie alles über die Bedeutung und den Sinn und Zweck der verpflichtenden Unternehmensnachrichten.

Die Ad-hoc-Mitteilung: eine Begriffsdefinition

Ad-hoc-Meldungen werden an die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen (BaFin) und an die für eine europaweite Verbreitung zuständigen Medien sowie an das Unternehmensregister weitergegeben. Außerdem ist eine Veröffentlichung auf der Unternehmenswebsite vorgeschrieben. Die Verantwortung hierfür tragen der Vorstand und der Aufsichtsrat.