Der Goldhandel in Deutschland ist an bestimmte Regeln gebunden. Ab einem bestimmten Betrag müssen Sie Ihre Identität offenlegen.

Ein Kauf oder Verkauf von Gold ist in Deutschland grundsätzlich erlaubt – doch nicht immer ohne bürokratische Hürden. Wer Gold erwirbt oder verkauft, muss in bestimmten Fällen seine Identität nachweisen oder sogar eine Meldung an die Behörden machen. Besonders bei hohen Summen gelten strenge Vorschriften. Doch wann genau besteht eine Meldepflicht? Und welche Grenzen sollten Käufer und Verkäufer kennen?

Wann der Kauf von Gold gemeldet werden muss

Wer in Deutschland Gold kauft, kann dies in vielen Fällen anonym tun. Allerdings gibt es eine gesetzliche Obergrenze : Seit Januar 2020 müssen Käufer sich ausweisen, wenn der Kaufbetrag über 2.000 Euro liegt. Bis zu dieser Grenze darf Gold bar und ohne Identitätsnachweis erworben werden.

Eine Meldung an die Behörden erfolgt nicht automatisch, sondern nur unter bestimmten Umständen. Händler sind dazu verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden, etwa wenn ein Käufer mehrmals Gold kauft, um die 2.000-Euro-Grenze zu umgehen (sogenanntes „Smurfing“ oder "Splitting"). Ebenso kann eine Meldung nötig sein, wenn Zweifel an der Herkunft des Geldes bestehen oder der Käufer sich verdächtig verhält.

Wann der Verkauf von Gold gemeldet werden muss

Verkäufe von physischem Gold sind steuerfrei , wenn das Gold mindestens ein Jahr in Ihrem Besitz war. Verkaufen Sie innerhalb eines Jahres und übersteigt der Gewinn 1.000 Euro , müssen Sie diesen in Ihrer Steuererklärung angeben und mit Ihrem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern.

Eine Meldepflicht besteht für Händler , die Gold ankaufen. Sie müssen die Identität des Verkäufers erfassen, wenn das angekaufte Gold mehr als 10.000 Euro wert ist. Auch in diesem Fall wurde die Grenze eingeführt, um anonyme Transaktionen zu verhindern, also um Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung einzudämmen. Für Privatpersonen bedeutet das: Wer größere Mengen Gold verkauft, muss sich auf eine Identitätsprüfung einstellen.

Warum gilt die Meldepflicht ab 10.000 Euro?

Theoretisch könnte ein Verkäufer versuchen, die Meldepflicht zu umgehen, indem er Gold mehrmals in Teilen unter 10.000 Euro an verschiedene Ankäufer verkauft. Dies fällt jedoch wie beim Goldkauf unter den Tatbestand des "Smurfing" oder "Splitting".

Händler sind sensibilisiert und nach § 43 GwG verpflichtet, verdächtige Transaktionen der Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll zu melden. Eine solche Meldung kann dazu führen, dass die Behörden den Geldfluss des Verkäufers untersuchen, insbesondere wenn sich herausstellt, dass größere Summen wiederholt und systematisch in kleine Transaktionen aufgeteilt wurden.

Überwachung durch Banken

Grundsätzlich dürfen Sie so viel Gold kaufen, besitzen und verkaufen, wie Sie möchten. In Deutschland gibt es in der Hinsicht kein Limit. Rein praktisch könnten Sie in Deutschland Gold unter 10.000 Euro an viele verschiedene Händler verkaufen, ohne dass dies sofort bemerkt wird. Ein einzelner Händler hat keine Möglichkeit, Verkäufe bei anderen Ankäufern nachzuvollziehen.