Was bedeutet Public Relations?

Kaum ein Unternehmen kommt ohne Public Relations aus. Was ist das genau und was gehört dazu? Ein Überblick.

Public Relations wird häufig schlicht als "PR" abgekürzt. Auf Deutsch spricht man in der Regel von Öffentlichkeitsarbeit. Sie wird nicht nur von Unternehmen eingesetzt, sondern ebenso von verschiedenen anderen Akteuren. Was PR ausmacht, was dazugehört und wie sie sich von Werbung unterscheidet, erklärt dieser Artikel.