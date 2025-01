Aktienkurse an einem Laptop: An der Börse kann es innerhalb kürzester Zeit bergab oder bergauf gehen. (Quelle: IMAGO/imago)

Das macht man beim Daytrading

Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, die an der Börse gehandelt werden, unterliegen Kursschwankungen. Diese Schwankungen drücken sich in der sogenannten Volatilität aus (mehr dazu hier). Je volatiler ein Wert ist, desto größer sind die Gewinn-, aber auch die Verlustchancen. Mit der Schwankungsbreite steigt also auch das Anlagerisiko an.