Das Handeln von Wertpapieren findet in der Regel über Börsen statt. Es gibt aber auch die Möglichkeit des OTC-Handels. Darum geht es dabei.

Kauf- oder Verkaufsaufträge werden von Banken und Brokern an die Börsen übertragen und dort abgewickelt. Neben den Börsenplätzen erfolgt der Handel heute überwiegend über elektronische Börsenplattformen, beispielsweise über XETRA an der Frankfurter Wertpapierbörse. Eine vielfach unbekannte Handelsform ist der OTC-Handel. Was ist hierunter zu verstehen? Wir klären auf.