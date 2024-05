Digitalwährungen Krypto-Kurse sacken ab – Bitcoin fällt unter 58.000 Dollar Von dpa , llb Aktualisiert am 02.05.2024 - 08:08 Uhr Lesedauer: 1 Min. Der Bitcoin hat erneut an Wert verloren – in seinem Schatten gab auh die zweitgrößte Kryptowährung Ether nach. (Quelle: Peshkova) Kopiert News folgen

Die Euphorie zu Jahresbeginn lässt nach, Digitalwährungen erleben eine Trendwende. Bitcoin rutscht stark ab und zieht den Markt mit sich.

Der Kurse der wichtigsten Digitalwährungen sind in der Walpurgisnacht auf breiter Front eingebrochen. Der Wert des Bitcoin lag am Mittwoch bei der Handelsplattform Bitfinex nur noch knapp über 57.000 US-Dollar. Am Dienstag hatte er noch 64.000 Dollar gekostet. Seit dem Höchststand von fast 74.000 Dollar Mitte März hat die größte und älteste Kryptowährung rund 22 Prozent an Wert verloren.

Bitcoin 53.768,82 EUR -12,66% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Monat 09:44 Uhr Bison Bitcoin Krypto Hoch 66.782,84 Zwischenwert Hoch / Mittel 63.382,26 Mittel 59.981,68 Zwischenwert Mittel / Tief 56.581,10 Tief 53.180,53 01.04. 08.04. 15.04. 22.04. 29.04. MEHR ZU KRYPTOS MEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE

Auch andere Kryptowährungen im Rückwärtsgang

In Schatten des Bitcoin verloren auch andere Kryptowährungen an Wert. Die zweitgrößte Kryptowährung Ether rutschte unter die Schwelle von 3.000 US-Dollar. Auf Wochensicht hat Ether rund acht Prozent verloren und hielt sich damit etwas besser als der Bitcoin, der in diesem Zeitraum über zehn Prozent nachgegeben hatte.

Kryptowährungen wie Litecoin (-18 Prozent), Solana (-29 Prozent) oder Bitcoin Cash (-31 Prozent) verloren innerhalb eines Monats zwischen 20 und 30 Prozent ihres Wertes.

Solana 123,13 EUR -27,49% Aktuelles Chart Zeitraum 1 Monat 09:44 Uhr Bison Solana Krypto Hoch 176,89 Zwischenwert Hoch / Mittel 160,89 Mittel 144,90 Zwischenwert Mittel / Tief 128,91 Tief 112,91 01.04. 08.04. 15.04. 22.04. 29.04. MEHR ZU KRYPTOS MEHR ZU BÖRSE & MÄRKTE