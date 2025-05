Aktienhändler an der Frankfurter Börse: Dax und EuroStoxx50 rutschten am Donnerstag um jeweils rund drei Prozent. (Quelle: Boris Roessler)

Der Dax sackte daraufhin auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen ab und notierte zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 23.404 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenverlust von anderthalb Prozent an. Der MDax verlor am Freitagnachmittag 2,1 Prozent auf 29.411 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 2,7 Prozent abwärts.

Diese Aktien verloren in Frankfurt am meisten

Trump droht mit Zöllen – Goldpreis steigt

Der Goldpreis legte nach der Nachricht aus Washington weiter zu. Schon zuvor war der Preis des in Krisenzeiten als "sicherer Hafen" angesehenen Edelmetalls wegen Sorgen über die hohe US-Verschuldung kräftig gestiegen. Nach Trumps Zoll-Ankündigung ging die Notierung für eine Feinunze (31,1 Gramm) im Nachmittagshandel an der Börse in London auf 3.355 US-Dollar hoch. Das waren etwa 60 US-Dollar mehr als am Vortag. Im Verlauf der Handelswoche ist der Goldpreis mittlerweile etwa 150 Dollar gestiegen.