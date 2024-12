Die Pflege von Angehörigen ist in der Regel sehr zeitintensiv. Wer diese Aufgabe übernimmt, steckt dafür im Privatleben zurück, oft auch im Job. Um diesen Nachteil auszugleichen, sieht der Gesetzgeber im Erbfall einen Ausgleich vor. Wie dieser genau aussieht, für wen er gilt und wie Sie zu Ihrem Recht kommen.

Was ist der Ausgleich für Pflege beim Erbe?

Welche Voraussetzungen muss ich für den Ausgleich erfüllen?

Neben dem Fakt, dass Sie in direkter Nachkommenschaft zur gestorbenen Person stehen, müssen Sie für den Ausgleich nachweisen können, dass die Pflege "über normale und übliche Unterstützungsleistungen in der Eltern-Kind-Beziehung hinausgehen", sagte Ralf Mangold, Fachanwalt für Erbrecht in Köln zu "Finanztest". Auch müsse die Pflege über "eine gewisse Dauer" erfolgt sein.