Haushaltsgegenstände beim Erbe: Was darf ich behalten?

Aktualisiert am 05.08.2025 - 07:24 Uhr

Aktualisiert am 05.08.2025 - 07:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Geschirr in einer Küchenvitrine: Hausrat ist meist zwar nicht besonders wertvoll, trotzdem gelten Regeln, wer ihn nach dem Tod eines Erblassers besitzen darf. (Quelle: veou/getty-images-bilder)

Wer darf vom Erbe Möbel, Schmuck oder Geschirr behalten? Was zum Hausrat gehört und was nicht – und wann andere Erben zustimmen müssen.

Was sind Haushaltsgegenstände im juristischen Sinn?

Wer darf beim Erbe Haushaltsgegenstände behalten?

Zwar zählen Haushaltsgegenstände grundsätzlich zum Nachlass, aus dessen Gesamtwert die Erb- und Pflichtteile errechnet werden, doch in der Regel sind Diskussionen über den Wert des Hausrats hinfällig. Denn: Der überlebende Ehepartner hat in der gesetzlichen Erbfolge nach § 1932 BGB einen Sonderanspruch. Er darf die gemeinsam genutzten Haushaltsgegenstände allein behalten, "soweit er sie zur Führung eines angemessenen Haushalts benötigt." Juristisch nennt sich das: "Voraus des Ehegatten".

Erbt der Ehepartner ausschließlich neben Erben der sogenannten zweiten Ordnung – also neben den Eltern des Verstorbenen oder dessen Geschwistern, Nichten und Neffen – oder neben Großeltern, "gebühren ihm außer dem Erbteil die zum ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände, soweit sie nicht Zubehör eines Grundstücks sind, und die Hochzeitsgeschenke als Voraus." Das Kriterium der Angemessenheit muss hier also nicht mehr erfüllt werden.

Wichtig: Das alles gilt nur, wenn es keinen letzten Willen gibt (also ein Testament oder ein Erbvertrag), der einzelne Gegenstände einer bestimmten Person zuschreibt. Lesen Sie hier, wie ein solches Vermächtnis genau funktioniert.

Wie funktioniert der Pflichtteilsanspruch in München laut OLG?

Was passiert mit Gegenständen ohne materiellen, aber mit emotionalem Wert?

Für Dinge wie ein altes Kuscheltier, handgeschriebene Briefe oder ein Bild mit ideellem Wert gilt rechtlich dasselbe: Auch sie sind Teil des Erbes. In der Praxis wird aber oft eine einvernehmliche Lösung gefunden: Die Erben einigen sich, wer was mitnimmt. Am besten halten Sie dabei alles schriftlich fest, um spätere Konflikte zu vermeiden.