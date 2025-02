Aktualisiert am 04.02.2025 - 15:08 Uhr

Aktualisiert am 04.02.2025 - 15:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rahmenbedingungen für Sonderurlaub

Außerdem gehört zu den grundsätzlichen Bedingungen für Sonderurlaub, dass sich das Arbeitsverhältnis "im Vollzug" befinden muss. Das bedeutet, dass Personen, die zum Beispiel im Erholungsurlaub oder in Elternzeit sind, keinen Sonderurlaub beantragen können, weil sie zu diesem Zeitpunkt ohnehin keine Arbeitsleistung erbringen.

Was gilt beim Tod der Großeltern?

Es gibt einige Ereignisse, bei denen die allermeisten Arbeitgeber Sonderurlaub gewähren. Dazu zählen zum Beispiel die eigene Hochzeit oder die Geburt eines Kindes. Traurige Gründe, um Sonderurlaub zu beantragen, sind Todesfälle von Familienangehörigen. Dafür stehen Angestellten in der Regel eine Lohnfortzahlung und Freistellung im Rahmen des Sonderurlaubs von zwei Tagen zu.

Beachten Sie dabei, dass die meisten Arbeitgeber Sonderurlaub nur beim Tod von Verwandten ersten Grades genehmigen. Dazu zählen Ehepartner, die eigenen Eltern oder die eigenen Kinder. Beim Tod der Großmutter oder des Großvaters können Enkelkinder also nicht zwangsläufig mit Sonderurlaub rechnen, da nur eine Verwandtschaft zweiten Grades besteht.

Alternativen zum Sonderurlaub beim Tod der Großeltern

Sinnvoll ist es in jedem Fall, das direkte Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen, sei es über Ihren Chef oder die Personalabteilung. Detaillierte Regelungen zu Sonderurlaub finden Sie zudem häufig in Ihrem Arbeitsvertrag oder in betrieblichen Vereinbarungen.