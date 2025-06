Das fragt sich eine t-online-Leserin, die in Teilzeit arbeitet und ihren Mann mit Pflegegrad 2 zu Hause versorgt. Sie möchte wissen: "Ich bin jetzt 63 Jahre alt. Kann ich durch die Pflege meines Mannes schon ohne Abzüge eher in Rente gehen?"

Das ist möglich. Allerdings kommt es auf die individuelle Situation an. Grundsätzlich gilt: Die Pflege wird wie eine versicherungspflichtige Beschäftigung behandelt, wenn Sie mindestens zehn Stunden pro Woche an mindestens zwei Tagen pflegen und nicht mehr als 30 Stunden in Ihrem Beruf arbeiten. Die Pflegezeiten werden als Beitragszeiten berücksichtigt, was einerseits Ihren Rentenanspruch erhöht, andererseits aber auch den Renteneintritt erleichtern kann.