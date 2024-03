Ein Haus mit Pool, die Jacht im Hafen und regelmäßig Austern und Champagner – wer an ein Leben in Reichtum denkt, könnte es sich so vorstellen. Vielleicht bedeutet reich sein für Sie aber auch etwas ganz anderes: frei über Ihre Zeit verfügen zu können, zum Beispiel, oder vertrauensvolle Beziehungen zu Freunden und Familie zu haben. Reichtum ist etwas sehr Individuelles. Doch gibt es zumindest aus finanzieller Sicht einen Richtwert?