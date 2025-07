Wodurch werden 20-Cent-Stücke besonders wertvoll?

Diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. 2-Euro-Münzen erscheinen in zahlreichen Gedenkprägungen und werden häufig gesammelt. Nicht so die 20-Cent-Münze. Das Kleingeld sieht immer gleich aus und seltene oder außergewöhnliche Prägungen gibt es nicht.

Dennoch gibt es seltene 20-Cent-Münzen, die einiges an Wert erzielen. Der Wert kommt allerdings nicht durch Sonderprägungen zustande, sondern mehr oder weniger ungewollt. Einige 20-Cent-Münzen besitzen einen wahren Seltenheitswert, entstanden durch Fehlprägungen. Was den Wert der Münzen anhebt, sind also Fehler in Bezug auf das Material oder das Münzbild.