Lesedauer: 2 Min.

Ob Haushaltshilfe, Kurzzeitpflege oder ein Sportangebot in der Gruppe – wer über einen Pflegegrad verfügt und zu Hause lebt, kann sich dafür einen Zuschuss von der Pflegekasse holen. Diesen Entlastungsbetrag können Sie monatlich nutzen oder über einen längeren Zeitraum ansparen. Doch Achtung: Beträge, die Sie im Vorjahr noch nicht genutzt haben, verfallen nach dem 30. Juni.

Haben Sie Ihren Entlastungsbetrag also noch nicht voll ausgeschöpft oder hören Sie gerade zum ersten Mal von dessen Existenz, sollten Sie schnell sein. Bis zu 1.500 Euro jährlich sind für Sie drin, 125 Euro pro Monat. Um das Geld zu erhalten, müssen Sie jedoch zunächst eine Leistung in Anspruch genommen haben.

Entlastungsbetrag: So erhalten Sie ihn

Die Kosten strecken Sie in der Regel vor. Sobald Sie die Rechnung bei Ihrer Pflegeversicherung eingereicht haben, bekommen Sie die Ausgaben bis zur Höhe des noch vorrätigen Entlastungsbetrags erstattet. Ein formaler Antrag ist nicht nötig. Alternativ rechnen einige Anbieter auch direkt mit der Pflegekasse ab.

Ihre Pflegekasse oder eine Pflegeberatungsstelle können Ihnen dabei helfen, anerkannte Angebote an Ihrem Wohnort zu finden. Einen ersten Überblick bietet auch der Pflegelotse des Verbands der Ersatzkassen. Über die Datenbank des Zentrums für Qualität in der Pflege finden Sie zudem Pflegeberatungsstellen in Ihrer Nähe.