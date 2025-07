CDU-Mann will deutsche Führungsrolle

Sigmar Gabriel (SPD) spricht bei einem Empfang in Erfurt (Archivbild): Der ehemalige Vizekanzler wirft Unionsfraktionschef Jens Spahn "Großmannssucht" vor. (Quelle: IMAGO/Thomas Mueller/imago)

Der frühere SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel stuft die Forderung von Unionsfraktionschef Jens Spahn nach einem Atomwaffen-Schutzschirm mit deutscher Führungsrolle als schlecht durchdacht ein. Weder Frankreich noch Großbritannien würden Deutschland eine solche Führungsrolle überlassen "oder gar das eigene Arsenal deutschem Einfluss unterstellen", schrieb er in einem Gastbeitrag für das Portal "The Pioneer".

Zudem gebe es strikte rechtliche Schranken, betonte Gabriel. So sei Deutschland Vertragsstaat des Atomwaffensperrvertrages, der die Verbreitung von Kernwaffen verbietet. Die Bundesrepublik habe sich zudem auch im Zwei-Plus-Vier-Vertrag zur Deutschen Einheit verpflichtet, auf Nuklearwaffen zu verzichten.

Gabriel erwartet mögliche Nachahmer

Gabriel warnte, dass ein Land wie Deutschland diese Verträge nicht verlassen dürfe. Länder wie der Iran würden dies als zusätzliche Begründung nutzen, sich ihrerseits in den Besitz einer Bombe zu bringen. Weiter schrieb er: "Die Folge einer atomaren Aufrüstung Deutschlands wäre zudem gewiss, dass andere diesem Beispiel folgen würden. Ganz gewiss die Türkei und vermutlich auch Polen." Aus der Strategie der Kriegsverhinderung durch Abschreckung würde eine allgemeine atomare Aufrüstung in Europa und an seinen Rändern.