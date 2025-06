Buy Now, Pay Later erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Bei aufgeschobenen Zahlungen benötigen Verbraucher ein gutes Gespür für den Tag der Abrechnung.

Der E-Commerce boomt – auch wenn die Umsätze seit 2021 in Deutschland von 86,7 um rund drei Prozent auf 84,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 zurückgegangen sind. Für das Jahr 2025 rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) mit einem Umsatzplus von vier Prozent. Marktanalysten zufolge wird der Umsatz im deutschen E-Commerce-Markt in diesem Jahr voraussichtlich 98,27 Milliarden Euro betragen.

Buy Now, Pay Later (BNPL) ist ein beliebtes Finanzierungsmodell, bei dem die Käufer ein Produkt oder eine Dienstleistung sofort kaufen, aber die Zahlung erst zu einem späteren Zeitpunkt leisten müssen. Es handelt sich um nichts anderes als einen Kauf auf Kredit. Für Online-Shopper birgt diese Option Risiken, gerade wenn sie häufig in Anspruch genommen wird.