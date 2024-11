Vorsicht vor dieser Kaufoption bei Amazon, Otto und Co.

So ein Online-Einkauf ist schnell erledigt: Ganz ohne Gedränge lassen sich Kleidung, Haushaltsgeräte und Weihnachtsgeschenke vom heimischen Sofa aus bestellen – nur ein paar Klicks sind nötig, schon sind die Waren auf dem Weg. Das gilt mitunter sogar für Kunden, die das nötige Geld zum Kaufzeitpunkt gar nicht haben.

Für sie haben Anbieter wie Amazon , Otto sowie Media Markt und Saturn ein verlockendes Angebot: die Ratenkauf-Option. Allerdings zu ihren eigenen Konditionen. Und die haben es durchaus in sich, wie Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zeigen, die t-online vorab vorliegen.

Otto verlangt höchsten Zinssatz

Demnach liegen die Zinskosten beim Kauf auf Pump über Onlinehändler in der Spitze fast dreimal so hoch wie bei einem klassischen Ratenkredit. So verlangt Versandhändler Otto 18,79 Prozent Zinsen, wenn Sie bei ihm einen Warenkorb im Wert von 2.500 Euro über eine Laufzeit von vier Jahren finanzieren. Insgesamt kostet Sie das 984 Euro Zinsen.