In der Praxis ist eine Schenkung schnell vollzogen. Geldübergabe in einem Briefumschlag mit einer Notiz, für wen das Geld gedacht ist: von der Mutter für die Tochter, zum Beispiel. Was sich einfach anhört, wird schnell kompliziert. Denn wenn der Schenkungsakt nicht nach Recht und Gesetz vollzogen wird, drohen Strafen. Wir erklären Ihnen, was Sie beim Schenken von Bargeld beachten sollten.