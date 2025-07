Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainer treffen offenbar russisches Logistikzentrum

Von t-online Aktualisiert am 01.07.2025 - 10:44 Uhr Lesedauer: 10 Min.

Dieses von den russischen Besatzern verbreitete Foto soll den Brand in einem Logistikzentrum in Luhansk zeigen. (Quelle: Screenshot Telegram/Leonid Pasechnik)

Ukrainische Drohnen schlagen im Osten des Landes ein. Berlin plant neue Regeln bei der Beschaffung von Rüstungsgütern. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 1. Juli 2025

Ukrainer treffen offenbar russisches Logistikzentrum in Luhansk

In der gleichnamigen Hauptstadt der russisch besetzten Region Luhansk im Osten der Ukraine steht nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein russisches Logistikzentrum in Flammen. "Die russische Logistik im vorübergehend besetzten Luhansk brennt", erklärte der Leiter des ukrainischen Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation, Andrij Kowalenko, auf Telegram. Bei dem Angriff sollen auch Öltanks in Brand gesetzt worden sein, wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen sollen.

Lokale Medien berichteten über den Drohnenangriff und veröffentlichten Videos des brennenden Logistikzentrums und des Drohnengeräuschs. Russische Staatsmedien berichteten, dass über 20 Drohnen über der Region Luhansk flogen. Der Leiter der russischen Besatzungsverwaltung, Leonid Pasechnik, sprach von 40 Drohnen, von denen 35 abgefangen worden seien. Auch in der benachbarten Region Donezk soll es einen ukrainischen Drohnenangriff gegeben haben. Dort soll ein russischer Stützpunkt getroffen worden sein.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat die Leichen von im Ukraine-Krieg getöteten Soldaten seines Landes in Empfang genommen. Das Staatsfernsehen zeigte am Dienstag Aufnahmen von Kim, der in Pjöngjang die nordkoreanische Flagge auf den Sarg eines Soldaten legte. Begleitet wurde er bei der Zeremonie von Russlands Kulturministerin Olga Ljubimowa.

Anlass der Gedenkfeier, die den Angaben zufolge bereits am Sonntag stattfand, war der Jahrestag der Unterzeichnung eines Militärabkommens zwischen Nordkorea und Russland. Die Vereinbarung über eine "umfassende strategische Partnerschaft" der beiden Länder enthält auch eine Klausel zur gegenseitigen Verteidigung.

Nordkorea ist einer der wichtigsten Unterstützer Moskaus im Angriffskrieg der russischen Armee gegen die Ukraine. Pjöngjang bestätigte im April die Entsendung von Soldaten und die Lieferung von Waffen nach Russland. In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Kursk kämpften die nordkoreanischen Einheiten an der Seite Russlands, um dort die ukrainischen Truppen zurückzudrängen. Nach Angaben aus Seoul wurden bei den Kämpfen rund 600 nordkoreanische Soldaten getötet und tausende weitere verletzt. Das südkoreanische Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag, es gebe derzeit "keine Anzeichen" auf eine weitere Mobilisierung nordkoreanischer Soldaten.

Moskau meldet Einnahme einer ganzen Region

Seit mehr als dreieinhalb Jahren führt das russische Regime einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die völkerrechtswidrige Invasion des Nachbarlands hat laut Kremlchef Wladimir Putin die vollständige Unterwerfung der Ukraine und die Auslöschung der ukrainischen Kultur zum Ziel. Nun könnte Moskau diesem Ziel zumindest einen kleinen Schritt näher gekommen sein. Denn nach Angaben der Besatzungsbehörden haben russische Truppen die ostukrainische Region Luhansk zur Gänze erobert. Der Bericht über die vollständige Einnahme sei vor zwei Tagen gekommen, sagte der von Moskau eingesetzte Statthalter der Region, Leonid Passetschnik, im russischen Staatsfernsehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bundesregierung: Rechnen diese Woche mit Zustimmung zu 18. Sanktionspaket