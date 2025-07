Aktualisiert am 01.07.2025 - 10:42 Uhr

Der Arbeitsmarkt in Deutschland tritt weiter auf der Stelle. Im Vergleich zum letzten Jahr sind fast 200.000 Menschen mehr arbeitslos. Bald könnte eine weitere Negativ-Marke geknackt werden

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni nur leicht um 5.000 auf 2,9 Millionen Menschen gesunken. Das sind 188.000 mehr als im Juni 2024, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Mai unverändert bei 6,2 Prozent.

Was die Chefin der Bundesagentur sagt

"Am Arbeitsmarkt zeigen sich weiter die Spuren der konjunkturellen Schwäche. Die Arbeitslosigkeit entwickelt sich weiter ungünstig", sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles . "Und die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen bleibt gering", fügte sie hinzu. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst praktisch nicht mehr."

Das Jobportal "Indeed" meldete, die Zahl der offenen Stellen sei auf den Stand von vor vier Jahren zurückgegangen. Das bedeutet im Juni ein Minus von 2,2 Prozent im Vergleich zum Mai. Die Stimmung in der Wirtschaft bessere sich langsam, doch lasse sich dies am Stellenmarkt bislang nicht ablesen.