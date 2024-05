Schwere Stürme, Hagel und Hochwasser können große Schäden an Häusern anrichten. Wie fällt die Bilanz fürs vergangene Jahr in den einzelnen Bundesländern aus?

Die Schäden durch Naturkatastrophen wie Sturm, Hagel und Starkregen haben im vergangenen Jahr in Deutschland einen versicherten Schaden von 5,7 Milliarden Euro verursacht. Dies bedeutet einen Anstieg um 1,7 Milliarden Euro im Vergleich zu 2022, wie Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), am Montag in Berlin bekannt gab. Besonders schwere und kostspielige Hagelschäden an Fahrzeugen seien für diesen Anstieg verantwortlich. Der Verband verzeichnete allerdings im Jahr 2021 mit 13,9 Milliarden Euro die bisher höchsten Schadensaufwendungen.