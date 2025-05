Eine Lebensversicherung abschließen und Jahre später noch widersprechen? Was auf den ersten Blick absurd klingt, ist in der Praxis möglich – und zwar unter Berufung auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Wer zwischen 1994 und 2007 eine Versicherung nach dem sogenannten Policenmodell abgeschlossen hat, könnte Anspruch auf Rückzahlung seiner Beiträge haben. Voraussetzung: Die damalige Widerspruchsbelehrung war fehlerhaft. Viele Versicherte wissen gar nicht, dass ihnen dieses Recht zusteht. Und wer davon gehört hat, fragt sich: Gilt das "ewige" Widerspruchsrecht wirklich für immer?

Was meint das "ewige" Widerspruchsrecht?

Wann ist die Belehrung fehlerhaft?

Nicht jede fehlende Information macht eine Widerspruchsbelehrung unwirksam. Entscheidend ist, ob sie in "drucktechnisch deutlicher Form" gestaltet war und alle gesetzlich vorgeschriebenen Hinweise enthielt. Seit dem 1. August 2001 musste sie auch den Hinweis enthalten, dass der Widerspruch in Textform erfolgen kann – also auch per E-Mail. Ob fettgedruckt, eingerahmt oder farblich hervorgehoben: Der Bundesgerichtshof hat mehrfach klargestellt, dass die Belehrung optisch hervorstechen muss (Az. IV ZR 41/13, IV ZR 35/14).