Aktualisiert am 03.02.2025 - 12:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Tchibo erhöht zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit die Preise. So viel tiefer müssen Kunden für ihr Lieblingsgetränk künftig in die Tasche greifen.

Viele greifen beim Kaffeekauf gern zu den Bohnen oder dem Pulver von Tchibo. Doch das könnte für Verbraucher künftig deutlich teurer werden, denn der Kaffeehändler erhöht erneut seine Preise. Kunden müssen von Mitte Februar an je nach Sorte zwischen 50 Cent und 1 Euro pro Pfund mehr bezahlen, wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte.

Preise für Rohkaffee gestiegen

Ein Preisanstieg für Kaffee hatte sich bereits Ende des vergangenen Jahres abgezeichnet. Der an der Rohstoffbörse ICE in New York gehandelte Preis für Arabica-Bohnen kletterte im November auf den höchsten Wert seit Jahrzehnten. Allein im Jahr 2024 sind die Rohkaffeepreise um rund 70 Prozent gestiegen.