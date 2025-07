Ein US-Bundesgericht hat das von Ex-Präsident Donald Trump verhängte Verbot für Asylanträge an der Südgrenze der Vereinigten Staaten aufgehoben. Der zuständige Richter Randolph Moss erklärte, Trump habe mit seiner Anordnung vom 20. Januar seine gesetzlichen Befugnisse überschritten. Die Entscheidung betrifft Migranten, die über Mexiko in die USA gelangen wollen.

Laut Moss widerspricht die Maßnahme sowohl dem Bundeseinwanderungsgesetz als auch der US-Verfassung. In seiner 128-seitigen Begründung betonte er, der Präsident dürfe bestehende rechtliche Verfahren nicht außer Kraft setzen, auch wenn die Bekämpfung illegaler Einwanderung schwierig sei. Trump hatte an seinem ersten Amtstag per Proklamation alle Asylmöglichkeiten an der Südgrenze ausgesetzt.