Nach Einigung

Iglo führt Nutri-Scores auf Verpackungen ein

11.11.2019, 18:05 Uhr | dpa

Grün heißt gesund, rot ungesund: Der Nutri-Score auf Lebensmittelverpackungen ist leicht verständlich. Trotzdem gab es viel Streit um die Einführung bei Iglo. Jetzt gibt es eine Einigung.

Nach einer außergerichtlichen Einigung will der Tiefkühlkostanbieter Iglo die farblichen Logos Nutri-Score auf Verpackungen in Deutschland einführen. Sie geben über den Nährwert von Fertigprodukten Auskunft.



Erste Nutri-Score-Produkte im Februar 2020 auf dem Markt

Iglo plane, dass erste eigene Produkte mit der Nutri-Score-Kennzeichnung spätestens im Februar 2020 im Handel zu finden sein werden, kündigte Iglo Deutschland am Montag an. Zuvor hat sich das Unternehmen nach eigenem Bekunden mit dem Münchner Verein "Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft" außergerichtlich geeinigt.

Dadurch sei eine für den 14. November 2019 angesetzte Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht über eine einstweilige Verfügung aufgehoben worden. Nutri-Score verstoße gegen europäische Vorschriften zur Lebensmittelkennzeichnung und sei daher im geschäftlichen Verkehr unzulässig, hatte das Landgericht zuvor befunden. Nutri-Score könne nun allerdings unverändert eingeführt werden, ergänzte ein Sprecher auf Anfrage. Über die Details der Vereinbarung mit dem Verein sei Stillschweigen vereinbart worden.

Iglo kennzeichnet Produkte online bereits mit dem Nutri-Score

Iglo forderte die Politik auf, unverzüglich die formale Notifizierung bei der EU-Kommission einzuleiten und eine nationale Vorschrift in Kraft zu setzen. Iglo weist Produkte im Internet bereits mit dem Nutri-Score aus.







Das System nimmt neben Zucker, Fett und Salz auch Bestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine in eine Bewertung auf und gibt dann einen einzigen Wert an – auf einer fünfstufigen Skala von dunkelgrün bis rot. Iglo-Schwesterfirmen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden benutzen die Nährwertkennzeichnung auf den Produkten bereits.