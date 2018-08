Nach 194 Tagen in IS-Haft

Kriegsfotograf trifft seine Geiselnehmer in Syrien

Der spanische Fotojournalist Ricardo Vilanova war für 194 Tage in Geiselhaft des IS. Nun kehrte er mit einem Fernsehteam zurück nach Syrien, um seine Geiselnehmer zu treffen.

Der Fotojournalist Ricardo Vilanova wurde sechs Monate lang von IS-Terroristen in Syrien gefangegehalten. Nun kehrte er an den Ort des Schreckens zurück und traf auf die britischen Islamisten, die ihn im September 2013 in Syrien entführten und bis März 2014 festhielten.

"Wahnsinnige" und "Psychopathen" nennt Vilanova seine Geiselnehmer im Interview mit dem Nahost-Korrespondent der BBC, Quentin Sommerville.

It’s the first time Ricardo has told the story of his imprisonment at the hands of men he describes as “lunatics” & “psychopaths”. pic.twitter.com/pXeeU47BsL — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Seit dem Beginn des Konfliktes berichtete der spanische Fotograf aus Syrien. Ein Teil davon wollte er aber nie werden, so Sommerville.

Ricardo Vilanova never wanted to become a part of the story. He’s been following the Syrian revolution and conflict since the start. And though he won’t like me saying this, he has shown remarkable courage. Watch #bbcnewsten pic.twitter.com/2HlQ66O4bs — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Der Fotograf spricht im aber nicht nur Interview über seine schwere Zeit, in der er von den Islamisten gefangen gehalten wird, sondern will die Geiselnehmer auch treffen und konfrontieren. Die Briten Alexanda Kotey und El Shafee Elsheikh waren seine Geiselnehmer. Nun sind sie selbst Gefangene von kurdischen Sicherheitskräften in der syrischen Stadt Rakka. "Die Beatles" wurden sie und zwei weitere Geiselnehmer wegen ihrer britischen Herkunft von den IS-Geiseln genannt. Es war ihr Codewort für das Islamisten-Quartett.

Few stories have affected me as much as this one. From the start it’s always been about giving Ricardo the chance to remind the world of the crimes “The Beatles” commited, and to confront the men accused of them. It’s the reason we sat with Alexanda Kotey & El Shafee Elsheikh. pic.twitter.com/nGqHN0FEFZ — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Bevor der Spanier gefangen genommen wurde, dokumentierte er die Schrecken des Krieges.

Let me start by reminding you of some of Ricardo's work. He's a frontline journalist. https://t.co/eLMcs7sMq9 pic.twitter.com/L86zHmXQaK — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

"Krieg bringt das Beste und das Schlimmste von uns hervor", sagt Vilanova über diese Zeit. Im Fernsehbeitrag geht er in der einstigen IS-Hochburg Rakka auf der Südseite des Flusses Euphrat entlang und schaut nach seiner ehemaligen Gefängniszelle.

War, he says, brings out the best of us and the worst of us. He started his trip back in Raqqa on the south side of the Euphrates. Looking for his former prison cell. pic.twitter.com/dwR6lC6VmP — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Vilanova war gemeinsam mit dem spanischen Journalisten Javier Espinosa eingesperrt, der aus Syrien für die spanische Zeitung El Mundo berichtete. Insgesamt wurden sie 15 Mal verlegt. So war es gar nicht so leicht, die ehemaligen Gefängnisse zu finden, in denen sie festgehalten wurden.

He was held with @javierespinosa2 from @elmundoes They were moved around 15 times, so finding some of the locations wasn't easy. But Ricardo new IS had held him near a cemetery, by the river. pic.twitter.com/rPoOKaLerH — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

"Ich erinnere mich an Tage, an denen Bomben fielen und Türen und Wände erzitterten", sagt Vilanova im Fernsehbeitrag.

This is Raqqa, a battleground, at the end. Ricardo: "I remember days when they were bombing and the doors & walls trembled, .. (on) another occasion when they moved us in extremis when they were shooting a few metres away ...they were losing that house. pic.twitter.com/oelXo7SO4Q — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Am Rande des Flusses Euphrat findet der Fotograf den Platz, wo eines der Häuser stand, in denen er festgehalten wurde. Das Haus wurde wie viele IS-Stützpunkte von einem Luftschlag der Anti-IS-Koalition zerstört.

On the banks of the Euphrates, Ricardo finds the house where he was imprisoned. "We are here in the room, and they sleep next door". The house, like many IS sites, was later destroyed by a coalition airstrike. pic.twitter.com/nkBcLJGh9T — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Besuch der Folter-Zellen in Rakka

Unterhalb des Stadions von Rakka wurden der Fotograf und andere festgehalten und gefoltert. Die Zellen waren so konstruiert, berichtet BBC-Reporter Sommerville, dass kein Lich eindrang und die Gefangenen sich nicht hinsetzen konnten.

in the basement, a new sadism was born. The fighter in the corridor was held here for 45 days. The cells were specially constructed to keep out light and prevent prisoners from lying down. pic.twitter.com/fCKIJRdhCm — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

"Das Gefühl, das wir alle teilten, war, dass sie an allem Freude hatten, was sie taten. Ich sehe sie als Psychos", sagt Vilanova über seine Geiselnehmer.

"The feeling we all shared was that the felt pleasure in everything they did. As I said before, I see them as psychos , people who enjoyed doing that to other people." pic.twitter.com/mHd0K0tUkK — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Auf seiner Reise mit der BBC äußert der Fotograf den großen Wunsch, die beiden Männer zu treffen, die ihn über sechs Monate festhielten und folterten. Und tatsächlich: Eines Abends werden Vilanova und das Fernsehteam zu dem Haus gebracht, wo seine IS-Geiselnehmer nun von kurdischen Truppen gefangen gehalten werden.

Kotey und Elsheikh versuchten im Januar aus Syrien zu fliehen. Sie ließen ihre Familien zurück und wurden von Menschenschmugglern ausgetrickst. Und dann den Kurden ausgeliefert. Zwei Fragen hat Vilanova an sie.

The two suspects had been caught trying to flee Syria in January. They had abandoned their families in their attempt to escape. They were double-crossed by a people smuggler and are now in Kurdish/SDF detention. Ricardo had two questions for them... — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Treffen mit den IS-Geiselnehmern

Er will wissen, warum sie sich entschieden haben zu fliehen, statt auf dem Schlachtfeld zu sterben und ob sie eine Nachricht für ihre eigenen Töchter und die Kinder der Männer haben, die sie getötet haben sollen.

He wanted to know why they had chosen to flee rather than die on the battlefield. And he is asked if they had a message for their daughters and for the children of the men they are accused of murdering. pic.twitter.com/n3UmrUOIHr — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Der spanische Fotograf setzt sich direkt den Männern gegenüber, die ihn folterten und guckt ihnen in die Augen.

Ricardo Vilanova entered the room and sat opposite the two men accused of torturing and imprisoning him. He looked them steadily in the eyes. pic.twitter.com/geETnGUzrI — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Sie verweigern sich, auf die Fragen zu antworten und werden unruhig, bis sie schließlich die Mikrofone ablegen.

They refused to answer Ricardo's questions. And grew more uncomfortable. They brought the interview to an end, and pulled off their microphones. pic.twitter.com/avEHTZd4sG — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

Nachdem Vilanova den Raum verlassen hat, geht er zum Fenster, um ein letztes Foto von den beiden zu schießen. Die beeilen sich, das Fenster zu schließen. Sie wollen ihn nicht mehr sehen.

after he left the room, Ricardo went to the window to take a final picture of the two men accused of his torture and incarceration. They hurried to close the window. They wanted to shut him out. pic.twitter.com/UZX6hXSUZ5 — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018

"Mein erster Gedanke, als ich sie sah, war Gaddafi oder Saddam, die beide nicht in der Lage waren, dem Tod ins Gesicht zu sehen. Sie waren genau die gleichen. Sie konnten foltern und morden, aber als der Moment kam, taten sie alles um zu überleben. Ich denke, das ist verabscheuungswürdig", sagt der Spanier zur BBC.

Die Todesstrafe befürwortet er allerdings nicht: "Ich hoffe, sie bleiben für den Rest ihres Lebens im Gefängnis. Sterben ist einfach im Gegensatz dazu, den Rest des Lebens im Gefängnis zu verbringen. Besonders unter diesen Bedingungen, unter denen sie uns festhielten."

Ricardo does not support the death penalty. "I hope they spend the rest of their life in prison because dying is easy but spending the rest of your life in prison, especially in the same conditions they kept us hostage" pic.twitter.com/f7OjkYacjz — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 7, 2018