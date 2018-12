Anschlag in Tripolis

Selbstmordattentäter greifen Außenministerium an

25.12.2018, 13:30 Uhr | AFP, pdi

Rauch über dem libyschen Außenministerium in Tripolis: Selbstmordattentäter hatten sich in dem Gebäude in die Luft gesprengt. (Quelle: Reuters)