"Schlimmeres verhindert"

Österreich: Kurz ehrt Polizisten, die Attentäter ausschalteten

06.11.2020, 09:18 Uhr | ds, dpa

Hohe Auszeichnung für zwei österreichische Polizisten: Weil sie den Attentäter von Wien gestoppt haben, bekommen sie von Kanzler Kurz nun ein goldenes Verdienstzeichen überreicht.

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zwei Polizisten für ihren Einsatz in der Nacht des Anschlags in Wien ausgezeichnet. "Mit ihrem mutigen Handeln und unter dem Einsatz ihres Lebens haben diese zwei Polizisten (...) den Attentäter ausgeschaltet", so Kurz auf den Kurznachrichtendienst Twitter. Die Beamten hätten damit "Schlimmeres verhindert", so der Regierungschef weiter.



Mit ihrem mutigen Handeln und unter Einsatz ihres Lebens haben diese zwei Polizisten beim Anschlag am Montag den Attentäter ausgeschaltet und somit Schlimmeres verhindert. pic.twitter.com/OvR9wjsahV — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 6, 2020

Auf Twitter veröffentlichte Kurz ein Foto, das ihn gemeinsam mit Innenminister Karl Nehammer und den beiden Polizisten zeigt. Die Beamten seien mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet worden, heißt es in dem Tweet.



Terrorist soll Kontakte nach Deutschland haben

Kurz dankte zudem allen Einsatzkräften, die am Tatabend nach dem Terroranschlag und in den Tagen danach in der Wiener Innenstadt im Einsatz waren.

Ein 20 Jahre alter Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte am Montag in Wien vier Menschen getötet und mehr als 20 Menschen zum Teil schwer verletzt, bevor er selbst durch Polizeischüsse starb. Seit dem Morgen laufen auch Durchsuchungen in Osnabrück, Kassel und im Kreis Pinneberg. Der Attentäter soll im Kontakt mit deutschen Islamisten gestanden haben.