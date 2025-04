"Brandgefährlich, was Jens Spahn da macht"

Spahn erwiderte: "Heißt die europäische Asylpolitik, dass am Ende alle illegalen Migranten Europas in Deutschland ankommen?" fragte er provokant. "Sie können das weiterhin verleugnen – aber wenn Sie so weitermachen, wird es in vier Jahren ein ganz, ganz böses blaues Erwachen geben", so Spahn, der klarmachte: "Es wird eine echte Migrationswende geben."

Alexander: "In die eigenen Nesseln setzen"

Anschließend wurde auch über US-Präsident Donald Trump und seine kurzfristig ausgesetzten Strafzölle gesprochen. Hubertus Meyer-Burckhardt sah Europa gleich mit zwei Herausforderungen konfrontiert: "Wir haben im Grunde zwei alte Herren, die eine Politik machen, die altertümlich ist. Wir haben Putin, der den Territorialkonflikt zurückgebracht hat auf die europäische Landkarte. Und wir haben in Amerika einen Mann, der die Handelshemmnisse und Zölle wieder zurückgebracht hat."

Mit beiden habe man nicht gerechnet. Meyer-Burckhardt zeigte sich jedoch überzeugt, dass Trumps Zollpolitik spätestens in den kommenden zwölf Monaten an inneramerikanischem Widerstand scheitern werde – sowohl an republikanischen Senatoren als auch an den Gewerkschaften. Die USA, so sein Fazit, würden sich damit am meisten selbst schaden.

Welt-Journalist Robin Alexander sah die Europäische Union hier als strategischen Vorteil: "Wenn wir irgendwann in die Verhandlung mit Trump kommen, schicken wir da einen EU-Kommissar hin – nicht jemand aus der Regierung Merz." Im Gegensatz zu China, das mit hohen Zöllen und dem Verkauf amerikanischer Staatsanleihen aggressiv reagiere, setze Europa bewusst auf strategische Geduld: Trump werde sich schon "in die eigenen Nesseln setzen", so der Tenor. Dass die EU als großer, geeinter Markt auftrete, sei in dieser Lage "wirklich nützlich".

Hipp: "Wahnsinn und Willkür"

Katharina Hipp vom Tagesspiegel zeigte sich skeptisch, ob man Trumps Politik überhaupt rational begegnen könne. "Ich glaube nicht, dass man auf so eine Art von Politik mit Unterwerfung reagieren sollte – und Trump dann auch noch seine Punkte geben." Es gehe dem US-Präsidenten nur darum, zu gewinnen und sich als "Big Player" zu darzustellen. Von Strategie könne bei Trump keine Rede sein: "Das Einzige, was da gerade kalkulierbar ist, ist, dass es Wahnsinn und Willkür sind."