Die Ukraine kann Drohnen auch von Mutterschiffen starten. Das hat einen wichtigen Effekt, so ein Kommandeur.

Drohnen machen mittlerweile einen Großteil der Kriegsführung in der Ukraine aus. Kiew hat sehr früh begonnen, kommerzielle Drohnen mit Sprengmitteln auszustatten oder sie als Aufklärer einzusetzen. Bald kamen auch die ersten Mutterschiffe für Drohnen hinzu: Zunächst schwirrten sie als eine Art Funkverstärker über einem Einsatzgebiet. Doch die Ukraine hat sie weiterentwickelt, und nun funktionieren sie auch als Drohnenträger.

In den vergangenen Wochen hat es mehrere Berichte über Drohnen gegeben, die kleinere Drohnen mit sich führen und nahe einem Ziel aussetzen können. Diese Mutterschiffe gibt es laut einem Bericht des US-Magazins Forbes in unterschiedlichen Ausführungen. Einige Drohnen mit Propellerantrieb können in der Regel bis zu sechs kleinere Flugkörper mit sich führen.

Sie können deren Einsatz auch koordinieren, berichtet ein Kommandeur der "Typhoon" Drohneneinheit der ukrainischen Nationalgarde dem Magazin. Der Mann mit dem Kampfnamen "Michael" spricht von einer kontinuierlichen Entwicklung. "Es geht darum, das zu optimieren, was wir bereits haben, und gleichzeitig neue Verbesserungen einzubauen, wo es nötig ist."

Spezialdrohnen können höher fliegen

So habe man erst lernen müssen, wie man die Mutterschiffe bestückt und steuert. Mittlerweile seien es komplexe und teure Systeme, weswegen man die Drohnenträger auch nicht direkt gegen Ziele einsetzt. Sie fliegen nach einem Angriff wieder zurück und können erneut bestückt werden.

Neben den Propellerdrohnen gibt es auch solche, die wie kleine Flugzeuge aussehen. Sie können Kamikazedrohnen unter ihren Flügeln tragen. Der Vorteil: Sie sind in der Lage, auch in großen Höhen zu fliegen, um so der russischen elektronischen Abwehr zu entgehen. Allerdings sind die dann auch eher auf einem Radarschirm zu sehen. Ein Beispiel ist die in der Ukraine entwickelte Drohne Dovbush T10: Sie kann zwei kleinere Fluggeräte mit sich tragen und bei Bedarf starten.

Neue Taktik hat einen psychologischen Effekt

"In vielen Kampfgebieten wird der Luftraum durch eine Mischung aus elektronischer Kampfführung und Radarsystemen geschützt", sagt Michael. "Der erfolgreiche Einsatz solcher Systeme erfordert detaillierte Aufklärung, um Lücken in der gegnerischen Luftverteidigung zu erkennen."

Deshalb arbeite man auch ständig an neuen Taktiken. So wolle man jetzt den Drohnenträger in sicherer Entfernung schwirren lassen. Die Angriffsdrohnen bekommen dann ein Ziel programmiert und werden losgeschickt, während das Mutterschiff weit genug von russischen Abwehrsystemen verweilt. Kamikazedrohnen mit fester Zielprogrammierung können sich, so der Bericht, auch nicht von russischen Störsendern fehlleiten lassen. Noch sei dies in der Entwicklung, so "Michael".

Ob diese Drohnenschiffe die Zukunft sind, weiß der Spezialist selbst noch nicht. "Ob Trägerdrohnen in Zukunft häufiger eingesetzt werden, hängt weitgehend vom Einsatzumfeld und den Missionszielen ab", sagte er gegenüber "Forbes". Der größte Vorteil sei, dass man mit ihnen die Reichweite erhöht. Wenn die russische Seite weiß, dass ihre Stellungen und Kriegsmaterial angegriffen werden können, ziehe sie diese zurück – und damit weiter von der Front entfernt. Das allein sei schon ein Gewinn, so der Kommandeur.