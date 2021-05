In London

Premierminister Boris Johnson hat geheiratet

30.05.2021, 11:09 Uhr | AFP

Er hat "Ja" gesagt: Boris Johnson heiratete am Samstag seine Freundin. Noch vor wenigen Tagen hatte das Paar verkündet, sich das Jawort im Sommer nächsten Jahres geben zu wollen.

Ein Sprecher hat die Vermählung von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson und seiner Verlobten Carrie Symonds offiziell bestätigt. Das Paar habe am Samstagnachmittag in "einer kleinen Zeremonie" in der Westminster-Kathedrale in London geheiratet, erklärte ein Sprecher Johnsons am Sonntag. Johnson und Symonds würden ihre Hochzeit "im nächsten Sommer mit Familie und Freunden" nachfeiern.



Zuvor hatten die Zeitungen "The Sun" und "Mail on Sunday" von der "geheimen" Eheschließung im kleinen Kreis berichtet. Der Zeitpunkt kam überraschend, da das Boulevardblatt "The Sun" erst vor wenigen Tagen berichtet hatte, Johnson und Symonds wollten im Sommer kommenden Jahres heiraten.

Der 56-jährige Premier und die 33-jährige ehemalige Kommunikationschefin seiner Konservativen Partei hatten sich Ende 2019 verlobt, im April 2020 kam ihr Sohn Wilfred zur Welt. Johnson war bereits zweimal verheiratet und hat mindestens sechs Kinder, davon vier aus seiner zweiten Ehe mit der Anwältin Marina Wheeler sowie eine 2009 geborene Tochter nach einer Affäre. Angaben zu einem mutmaßlichen weiteren Kind aus einer außerehelichen Beziehung ließ er unkommentiert.