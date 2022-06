Auch die britischen Medien sind anderer Meinung. Sie sehen den umstrittenen Johnson jetzt erst recht als Regierungschef auf Zeit. Lange k├Ânne er sich nicht mehr im Amt halten, die konservative Tory-Partei liege am Boden, schreiben sie. Nur eine konservative Boulevardzeitung ergreift f├╝r Johnson Partei. Ein ├ťberblick:

Ôľ║ "The Guardian": "Boris Johnson hat das Vertrauensvotum gewonnen, aber in jeder anderen Hinsicht ist er der gro├če Verlierer. Der Premierminister ist irreparabel besch├Ądigt, so wie das Land und seine Partei. Seine Erleichterung wird nicht lange anhalten. Politiker erholen sich nicht von solchen Dingen."