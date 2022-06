Aktualisiert am 16.06.2022 - 08:02 Uhr

Weiterer Schlag gegen Boris Johnson: Der Berater fĂĽr konformes Verhalten des Premiers und seiner Minister hat aufgegeben. In einer kurzen Notiz teilte Christopher Geidt seinen RĂĽcktritt mit.

Nur eineinhalb Wochen nach dem nur knapp ĂĽberstandenen Misstrauensvotum in seiner Fraktion hat der britische Premier Boris Johnson das Vertrauen seines Beraters fĂĽr den ministeriellen Verhaltenskodex verloren. Es fĂĽhle sich richtig an, von seinem Posten zurĂĽckzutreten, teilte Christopher Geidt am Mittwochabend mit. Er war gerade einmal 14 Monate im Amt.