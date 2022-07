Hochzeitspläne des Premiers: Darum klammert sich Boris Johnson wohl an sein Amt

Nach seinem R├╝cktritt als Chef der konservativen Tories muss sich der britische Premierminister Boris Johnson m├Âglicherweise einen neuen Ort f├╝r seine Hochzeitsfeier suchen: Johnson und seine Frau Carrie hatten im Mai 2021 im kleinen Kreis geheiratet ÔÇô wegen der Corona-Beschr├Ąnkungen konnten sie nur 30 G├Ąste zu einer Gartenparty in die Downing Street einladen. F├╝r den 30. Juli ist nun eine gro├če Feier in Chequers, dem offiziellen Landsitz des britischen Premierministers, geplant.

Am Donnerstag k├╝ndigte Johnson an, noch so lange Regierungschef zu bleiben, bis ein neuer Parteichef gew├Ąhlt ist ÔÇô m├Âglicherweise also bis zum Parteitag im Oktober. Der "Daily Mirror", der "Guardian" und andere britische Medien berichten nun, der Zeitplan h├Ąnge vor allem mit Johnsons Hochzeitspl├Ąnen zusammen ÔÇô die Einladungen nach Chequers seien bereits verschickt.