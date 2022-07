Mindestens zwölf Tote bei Bombenanschlag auf Hotel in Somalia

Ein Selbstmordattentäter hat in Somalia mindestens zwölf Menschen getötet. Ziel war wohl ein bei Politikern und Geschäftsleuten beliebtes Hotel.

Bei einem Bombenanschlag auf ein Hotel in Somalia sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen und weitere Personen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge brachte ein Selbstmordattentäter am Sonntag einen mit Sprengstoff beladenen Lastwagen vor dem Hotel in der Stadt Jowhar nordöstlich der Hauptstadt Mogadischu zur Explosion, wie der Polizeibeamte Hassan Dhi'isow der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der mutmaßliche Attentäter sei ebenfalls tot.