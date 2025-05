"Würden an Grenze sofort festgenommen"

Eine afghanische Wissenschaftlerin klagt gegen das Auswärtige Amt, um nach Deutschland reisen zu dürfen. Ihrer Familie droht in Pakistan die Abschiebung.

Eine afghanische Wissenschaftlerin hat Klage gegen das Auswärtige Amt eingereicht. Sie und ihre Familie warten seit Monaten auf ein gültiges Visum für Deutschland. Derzeit ist die Familie in Pakistan , wo ihnen jetzt die Abschiebung nach Afghanistan droht. Nach Angaben ihres Anwalts Matthias Lehnert hat die Afghanin am Montag beim Verwaltungsgericht Berlin Klage und einen Eilantrag eingereicht.

Sicherheitsprüfung bereits durchlaufen

Die Afghanin ist Wissenschaftlerin und Schriftstellerin. Vor der Machtübernahme der Taliban arbeitete sie in einer wichtigen Funktion für die afghanische Regierung. Deutschland kenne sie bereits aus mehreren Forschungsaufenthalten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte ihr und ihrer Familie im Oktober 2023 im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms die Aufnahme zugesagt.

Da Deutschland in Afghanistan keine diplomatische Vertretung hat, findet das Visaverfahren in Pakistan statt. Seit Juni 2023 müssen Antragsteller zusätzliche Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen, an denen Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz beteiligt sind. Diese Prüfungen können die Bearbeitungszeit deutlich verlängern.