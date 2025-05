Zur Person

Eric H. Cline, Jahrgang 1960, lehrt Klassische Altertumswissenschaft und Anthropologie am Department of Classical and Near Eastern Languages and Civilizations der George Washington University in Washington, D.C. Dort leitet Cline zudem das Capitol Archaeological Institute der Universität. Cline ist Autor zahlreicher Werke, sein Buch "1177 v. Chr. Der erste Untergang der Zivilisation" war für den Pulitzer-Preis vorgeschlagen. 2024 erschien mit "Nach 1177 v. Chr. Wie Zivilisationen überleben" das aktuelle Buch des Archäologen.