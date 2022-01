In Jamaika

Präsidentenmord in Haiti: Verdächtiger gefasst

16.01.2022, 00:18 Uhr | dpa

Ein weiterer Verdächtiger im Fall des ermordeten Präsidenten von Haiti ist festgenommen worden. Es handelt sich um einen ehemaligen Senator des Landes.

Ein halbes Jahr nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse ist Medienberichten zufolge ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Der ehemalige Senator John Joel Joseph sei in Jamaika gefasst worden, berichtete die Zeitung "Jamaica Observer" am Samstag unter Berufung auf Polizeikreise. Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl der haitianischen Polizei wegen Mordes, versuchten Mordes und bewaffneten Raubes vor.

"Die Festnahme von John Joel Joseph zeigt, dass es kein Versteck für jene gibt, die in irgendeiner Weise in die Ermordung von Präsident Moïse verwickelt sind", schrieb der frühere Premierminister von Haiti, Claude Joseph, auf Twitter.

In einer Kommandoaktion waren am 7. Juli vergangenen Jahres bewaffnete Männer in die Residenz des Präsidenten in der Hauptstadt Port-au-Prince eingedrungen und hatten Moïse mit zwölf Schüssen getötet. Dutzende Verdächtige wurden mittlerweile festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind allerdings noch immer unklar. In der vergangenen Woche hatte sich ein kolumbianischer Verdächtiger den US-Behörden gestellt.