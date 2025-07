Lawrow spricht über neuen Ansatz zum Kriegsende in Ukraine

Trumps Außenminister Rubio übermittelt seinem russischen Kollegen Lawrow die Unzufriedenheit der USA mit Moskaus Krieg in der Ukraine. Verschärfen die USA ihren Kurs gegen Russland?

US-Außenminister Marco Rubio hat nach eigenen Angaben seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow die Unzufriedenheit der USA über die Lage in der Ukraine übermittelt. Beide trafen am Rande eines Außenministertreffens des südostasiatischen Staatenbündnisses Asean in Kuala Lumpur zusammen.