Sichtung in der Ukraine

Russland scheint in der Ukraine auch mit neuartigen Panzermodellen zu experimentieren. Wie unter anderem "n-tv" unter Berufung auf Videomaterial aus sozialen Medien schreibt, wurde in der Region Donezk im Osten der Landes jetzt wohl ein neues Modell des "Schildkrötenpanzers" gesichtet.

Zu sehen ist in dem Video demnach ein schwer modifiziertes Kettenfahrzeug, bei dem es sich nach Angaben aus ukrainischen Bloggerkreisen wohl um einen umgebauten T-72B3M-Panzer handeln soll. Der Panzer aus dem Video verfüge über massive Stahlplatten und seitliche Metallgitter, die zusätzlichen Schutz bieten sollen. An Front, Heck und den Seiten seien zudem zahlreiche Drähte angebracht, die offenbar Kamikazedrohnen vorzeitig zur Explosion bringen sollen. Mit ähnlichen Schutzvorrichtungen experimentiert Russland wohl auch an Wohnhäusern.